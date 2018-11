Com novo site, Diageo vende whisky de Game of Thrones a cada 2 minutos

São Paulo – O site TheBar, e-commerce da Diageo, líder mundial na produção de bebidas alcoólicas premium, está de cara nova. A nova plataforma da marca, facilita a compra de quem busca bebidas e apresenta o portfólio de produtos da empresa, além de serviços, conteúdo e soluções completas para qualquer celebração.

Um dos produtos que ganhou destaque do novo site celebra a última temporada da aclamada série Game of Thrones, produzida pela HBO. A edição limitada do White Walker by Johnnie Walker, que sai por R$ 119,90, está sendo um sucesso. Nas primeiras 48 horas foram vendidas, em média, uma garrafa a cada dois minutos.

“O TheBar.com foi reformulado seguindo os conceitos mais modernos de experiência e multicanalidade. A loja ficou mais intuitiva, permitindo que o comparador encontre a melhor solução por ocasiões de consumo, como encontro de amigos, presentes, festa de casamento ou churrasco”, conta Alexandre Miranda, Diretor de Vendas da Diageo Brasil.“Os consumidores podem comprar os produtos com preços atrativos e programar a entrega no local de escolha” completa.

Estão também disponíveis para entrega em todo o Brasil rótulos de lançamento como o gin Tanqueray Flor de Sevilla, destilado feito com essências de laranja Sevilla e outros botânicos finos e o Johnnie Walker Blenders’ Batch Wine Cask Blend, whisky frutado com frutas silvestres frescas, sabores de caramelo doce e aromas com fragrâncias delicadas.

O site ainda ensina como fazer coquetéis e as melhores receitas de drinks com vodka, whisky, cachaça, gin e tequila.

*Este conteúdo foi publicado originalmente no AdNews.