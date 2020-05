Com lives, Danoninho pretende animar aniversários infantis na quarentena

A pandemia do novo coronavírus e o distanciamento social fez com que as pessoas deixassem de comemorar os aniversários presencialmente.

Mas, para animar as pequenas comemorações dos familiares em quarentena, a marca Danoninho, da fabricante de alimentos Danone, em parceria com profissionais de entretenimento de diferentes, realizará eventos online para ajudar mães e pais a garantirem um dia diferente para os pequenos aniversariantes.

“Buscamos trazer um momento único em família. Os responsáveis poderão enviar os nomes dos aniversariantes para a hora do parabéns. A decoração ainda inclui balões e bolo para tornar o momento especial”, diz Andrea Gaeta, diretora de marcas da Danone.

A marca promoverá lives semanais, durante o mês de maio, no seu perfil no Instagram (@danoninhobrasil). A programação começou no dia 03 com a dupla TIQUEQUÊ e tem sequência no dia 10, domingo de Dia das Mães, com Carol Levy. Em 17 de maio, Mundo Bita leva as canções ao perfil da marca.

Veja a agenda:

Quando: 10/maio, 17h

Quem: Carol Levy

Quando: 17/maio, 17h

Quem: Mundo Bita

Quando: 24/maio, 17h

Quem: Grandes Pequeninos

Quando: 31/maio, 17h

Quem: Beatles para Crianças