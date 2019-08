Com foco em experiência, nova loja conceito da TIM recebe pets e bikes

A TIM inaugura nesta quarta-feira (1º) sua 30ª loja estreando um novo conceito que inclui forte digitalização e experimentação. A nova unidade fica num dos pontos mais populares e icônicos da cidade de São Paulo, a avenida Paulista.

A novidade faz parte dos planos da operadora de modernizar seus pontos de venda apostando não apenas na digitalização e na tecnologia, mas também na melhoria da experiência do cliente. Para isso, investirá na ampliação de opções de produtos e serviços – como parte da estratégia de aumentar a rentabilidade de suas lojas, próprias e franqueadas.

“Quando falamos em evoluir o ponto de venda é mais para o conceito de experiência do que para a venda em si. Durante muito tempo, para as operadoras e outras lojas de produtos ou serviços, a loja era quase exclusiva para a venda. Mas quando falamos em experiência, não é só sobre tecnologia, mas também sobre como ser atendido e ter seu problema solucionado, tirar uma dúvida, ver as novidades e não necessariamente comprar. Afinal, a loja é o nosso principal ponto de contato com o cliente”, diz João Stricker, diretor de Sales Consumer da TIM Brasil, em entrevista ao site EXAME.

O executivo não revela o valor investido no projeto, que será aplicado às outras 40 novas lojas planejadas até o fim de 2019. A TIM deve encerrar o ano com cerca de mil pontos de venda em todo o país.

Os estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul e o interior de São Paulo são as principais regiões onde a operadora quer aumentar sua capilaridade, mas sua meta principal é o aumento da rentabilidade das lojas. “É muito importante que nós e nossos parceiros sejamos sustentáveis. Por isso, nosso foco está na rentabilização e em garantir que nossos pontos de venda sejam melhores lugares e sem sobreposições”.

Para a TIM, essa busca da rentabilidade passa por uma maior digitalização das lojas e por proporcionar uma experiência melhor aos clientes. “O cliente poderá testar nossos serviços, como a inclusão de planos musicais ou de jornais e revistas”, conta João, destacando que, nas lojas que já carregam o novo conceito, percebe-se maior engajamento dos consumidores com produtos e experimentação.

Como a tecnologia também ajuda na fidelização, na redução de custo para a TIM e na agilidade para clientes e para os negócios, a operadora incentiva o autoatendimento. Como resultado, no último trimestre houve aumento de 33% de usuários únicos do aplicativo Meu TIM, crescimento de 41% nas vendas de planos pós-pagos pelo site e alta de 66% na adesão da conta online. A operadora também acaba de lançar a recarga via WhatsApp para os clientes com plano pré-pago.

Stricker conta ainda que a TIM vem incluindo o pós-vendas com mais destaque na estratégia para as lojas e tem direcionado esforços na capacitação de colaboradores que serão especializados nesse tipo de atendimento. Na outra ponta, a operadora vem apostando na diversificação de portfólio de produtos – principalmente, acessórios como capas para celulares e carregadores, além de seguros para smartphones e tablets.

Loja conceito

Com a reforma do ponto na avenida Paulista, essa será a primeira unidade pet friendly da operadora, com espaço para cães e gatos. “Pensamos nesse conceito para que o cliente fique tranquilo enquanto é atendido”. Por enquanto, o espaço pet é exclusivo dessa unidade, mas Stricker diz que essas ofertas serão pensadas loja a loja “para que seja um ambiente confortável e o consumidor tenha uma boa experiência”.

Como a avenida é fechada para carros aos domingos e recebe um maior número de pessoas com pets e de ciclistas nesses dias, em frente à loja foi instalado um bicicletário.

A unidade também recebeu um grande painel de grafite – assinado por Ronah Carraro – com desenhos dos principais ícones arquitetônicos da cidade de São Paulo, seguindo uma linha “inspirada no estilo de vida paulistano”, explica a TIM, como a arte de rua.

No dia da inauguração, a operadora promove uma série de ações. Em parceria com a Mars Petcare, dona das marcas de ração Pedigree e Whiskas, a loja receberá uma médica-veterinária para dar dicas sobre saúde e nutrição dos animais. Haverá, ainda, distribuição de brindes, como ração e um gadget para ajudar na hora de fazer uma foto do animal.

Na ocasião, os clientes poderão fazer o seu próprio grafite, que vai aparecer também num telão digital da Samsung. Um sensor acoplado à lata de tinta aerossol reproduz, na tela, os movimentos realizados durante o desenho.

Balanço

A TIM divulgou, na última terça-feira, o balanço do segundo trimestre de 2019, mostrando que a operadora teve lucro líquido ajustado de 423 milhões de reais no período, crescimento de 26% sobre o resultado positivo de um ano antes.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado foi de 1,6 bilhão de reais, alta de 6,2% sobre um ano antes. A expectativa média dos analistas era de 1,8 bilhão de reais para essa linha.