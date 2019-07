Com foco em café da manhã, Beyond Meat prepara bacon vegano

Com hambúrgueres e salsichas veganos já na linha de produtos, a Beyond Meat prepara outra alternativa para um item comum no café da manhã carnívoro dos norte-americanos: o bacon.

A empresa não tem data de lançamento, mas o presidente da Beyond Meat, Ethan Brown, disse em entrevista que o produto se torna cada vez melhor à medida que é desenvolvido.

A Beyond Meat, cujas ações subiram quase 700% desde a oferta pública inicial em maio, expande rapidamente sua linha de produtos. Os itens da empresa à base de vegetais, como hambúrgueres, carne moída e salsichas são vendidos em mais de 30 mil supermercados, restaurantes e outros locais ao redor do mundo.

O bacon é mais um item do recente foco da empresa no café da manhã: a rede Tim Hortons serve salsichas da Beyond Meat em sanduíches de café da manhã em quase 4 mil estabelecimentos. A Beyond Meat também anunciou uma parceria para sanduíches de café da manhã com a Dunkin ’Brands na quarta-feira.

Conversas com clientes em potencial para o fornecimento de bacon vegetariano já estão em andamento.