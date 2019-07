Com ânimo renovado, Snapchat lança primeira campanha publicitária global

São Paulo – Após anos de crescimento lento, a rede social voltada para jovens Snapchat dá sinais de recuperação. Depois de abrir capital em 2017 e sofrer com prejuízos fiscais, a companhia deu um novo passo ao anunciar que ultrapassou pela primeira vez a marca de 200 milhões de usuários diários.

O segundo trimestre de 2019 foi o melhor em crescimento para a Snap, dona do app de mensagens efêmeras, nos últimos três anos, segundo balanço para o período divulgado na semana passada. Agora, o Snapchat tem 203 milhões de usuários diários, ante 190 milhões no primeiro trimestre – alta de 8% ano a ano.

Para coroar esse momento, a marca lançou sua primeira campanha publicitária global, que celebra o valor da amizade. Batizada de “Real Friends”, a campanha conta em vídeos as histórias de 70 snapchatters de 12 países, destacando os laços criados através do aplicativo em todo o mundo.

A peça foi concebida pela equipe interna do Snapchat, liderada por Kenny Mitchell, um veterano de marketing que já trabalhou no McDonald’s e na Gatorade. E contou com parceiros criativos e de produção externos, como a SpecialGuest, uma empresa de comunicações e arte sediada no Brooklyn, nos EUA.

O Snapchat até pagou influenciadores do Instagram para postar frases de amizade na plataforma rival, usando as hashtags #RealFriends e #FriendshipQuotes. E contratou conteúdo pago nos serviço de música digital Spotify e Pandora. Além das ações digitais, a marca preparou peças externas para o mercado norte-americano e europeu, como outdoors e cartazes com dizeres que celebram a amizade.

Com a investida global, o Snap que ser posicionar como um aplicativo mais autêntico do que rivais como o Instagram e o Facebook. Mas o caminho é longo. O Facebook possui atualmente 1,56 bilhão de usuários diários, enquanto o Instagram tem 1 bilhão de usuários mensais, dos quais 60% afirmam fazer login diariamente.

Mas os bons números apresentados pela empresa no segundo trimestre trazem esperança. Além de registrar um forte crescimento de usuários, o app também registrou um aumento de receita de 48% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 388 milhões.

A recuperação do Snapchat foi parcialmente atribuída aos filtros de realidade aumentada que atraíram novos seguidores para o aplicativo, como os divertidos filtros que podem mostrar como seria o seu rosto se você tivesse o sexo oposto.