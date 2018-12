Com AmBev, Dotz inaugura parcerias com empresas de bens de consumo

São Paulo – A empresa de programas de fidelidade Dotz vai começar em janeiro parcerias com grandes fabricantes de bens de consumo, incluindo a fabricante de bebidas Ambev , mostrando o interesse do setor de mapear e influenciar nos hábitos de consumidores.

O acordo permitirá que os consumidores acumulem pontos no programa de fidelidade mesmo que o estabelecimento onde a compra foi feita não seja parceiro da Dotz. Para isso, o comprador deve gravar a imagem da nota fiscal com o celular através do QR Code.

A informação é então transmitida à fabricante, que credita os pontos a favor do consumidor. Quando a compra for feita em lojas credenciadas, os pontos poderão ser computados duplamente.

No caso da AmBev, a iniciativa vale para produtos como cervejas, refrigerantes e sucos das diferentes marcas da empresa.

Até a parceria entrar em vigor, em janeiro, a Dotz pretende anunciar “pelo menos mais quatro grandes empresas”, disse Daniel Campos, diretor na Dotz, que podem envolver indústrias de alimentos e de produtos de limpeza, entre outras.

A parceria é vista pelos fabricantes de bens de consumo como uma forma de perceber os hábitos de consumo e eventualmente propor campanhas de vendas a partir dessas informações, disse Campos.

“É uma ferramenta de CRM (gestão de relacionamento com o cliente, na sigla em inglês) para as empresas”, disse o executivo.

O movimento sublinha os esforços da Dotz para acelerar o acúmulo de pontos e ganhar maior participação no mercado de rápido crescimento dos programas de fidelidade, onde concorre com marcas como Smiles , que gerencia o programa de fidelidade da companhia aérea Gol , e a Multiplus , da Latam Airlines.

Em outubro, a Marisa aceitou vender sua fatia de 21,5 por cento na Netpoints para a Dotz por valor não revelado. A operação foi aprovada pelo Cade em novembro. Com a transação, a Dotz elevou sua base de clientes de 25 milhões para cerca de 40 milhões. Organicamente, a Dotz tem tido um acréscimo de 300 mil a 350 mil novos associados por mês, disse Campos.