Com ajuda de internautas, Stella Artois doará dinheiro para ONGs femininas

São Paulo — A marca de cervejas Stella Artois, fabricada pela Ambev, criou o movimento #elameinspira. O objetivo é incentivar mulheres e homens a homenagearem lideranças femininas por seus exemplos e representatividade.

A campanha é lançada com o intuito de alcançar outras empresas – inclusive concorrentes – além do público em geral. Para participar, Stella convida os internautas a compartilharem até 09 de março seus depoimentos sobre mulheres inspiradoras do mercado de trabalho por meio de posts com a hashtag #elameinspira.

A cada menção da hashtag no Twitter a marca vai doar 1 real para projetos que defendem causas femininas, entre eles Plano Feminino, Movimento Black Money, Think Olga e AFESU (Associação Feminina de Estudos Sociais e Universitários) – a meta é chegar a 100 mil menções. Para que as menções das hashtags sejam registradas os perfis dos usuários precisam ser públicos.

“Stella foi a primeira cervejaria a ter uma presidente mulher, Isabella Artois, em 1726”, diz Bruna Buás, diretora de marketing de Stella Artois. “Veio daí a ideia de demonstrar nossa admiração por mulheres que nos inspiram todos os dias e contribuem para que tenhamos uma posição cada vez mais igualitária no mercado de trabalho”.

A campanha já gerou homenageans à executivas como Poliana Sousa, vice-presidente de marketing da Coca-Cola; Daniela Cachich, Vice-presidente de marketing na PepsiCo; Eliana Cassandre, gerente de marketing do Grupo Petrópolis. Além delas são mencionadas Nina Silva, presidente do Movimento Black Money e mais.