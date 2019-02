Com 99 peças no shortlist, Brasil lidera Press com folga em Cannes

São Paulo – O Brasil emplacou nada menos que 99 anúncios no shortlist de Press, entre os 518 selecionados para a lista. O número é quase três vezes o do segundo colocado, a surpresa Emirados Árabes Unidos, com 36.

Em seguida, com pouquíssima diferença, aparecem Alemanha, com 35, França, com 34, e Espanha, com 32. Nações tradicionais, como Estados Unidos e Reino Unido tem baixa representatividade na relação de finalistas em Press. Os EUA concorrem com 21 peças, enquanto apenas 10 anúncios ingleses tem chances de prêmio.

Os quase 100 trabalhos brasileiros configuram um total de 35 chances de Leão, já que muitas das peças integram uma única campanha.