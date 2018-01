Coca-Cola recria Diet Coke com quatro novos sabores

São Paulo – Lutando contra a queda nas vendas da Diet Coke e buscando atrair a geração dos jovens millennials, a Coca-Cola acaba de promover uma mudança radical em seu produto.

Nos EUA, a Coca Diet ganhou nova embalagem, com ares mais modernos. Além disso, ela ganhou quatro novos sabores, de limão, cereja, laranja, e manga.

Os sabores ganharam nomes “modernos”: Ginger Lime, Feisty Cherry, Zesty Blood Orange, e Twisted Mango.

A ideia por trás da mudança foi simples: a Diet Coke precisava de um upgrade.

Como é sempre polêmico mudar a fórmula do produto original (os consumidores mais cativos da Coca não costumam receber bem qualquer pequena mudança na fórmula da versão Diet), a opção foi manter a original, mas criar alternativas.

Segundo a marca, foram dois anos desenvolvendo os novos sabores.

Mais de 10 mil pessoas participaram dos testes para que a marca encontrasse um produto satisfatório.

A agência britânica Kenyon Weston ficou responsável pelo redesign das embalagens.

Ainda não há previsão do produto chegar ao Brasil.

Queda

Segunda estudos, desde 2005, nos EUA, a venda de refrigerantes diet caíram 34%.

Já a Diet Coke tem sido o elo fraco da família Coca, com vendas em queda há tempos. Em 2016, as vendas caíram 1,9%.

Outros produtos têm se dado melhor, como a Coca-Cola Zero (nos EUA, Coke Zero Sugar).

Ainda há outras versões nos EUA e em outros países que prometem alternativas e sabores “mais saudáveis”, como a “Coca verde” (uma Coca com açúcar de Stévia), a Coca com mais fibra, e a Coca com mais cafeína.