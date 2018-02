Coca-Cola lança novo Sprite com menta

São Paulo – A Coca-Cola Brasil prepara um lançamento para o verão brasileiro na próxima semana.

A marca lança o Sprite Ice Mint, nova versão zero do Sprite com menta na receita.

O refrigerante foi lançado no México e na Holanda antes de chegar por aqui.

Com distribuição nacional, a marca vai vender o Sprite Ice Mint em versões lata (310mL e 350mL) e garrafas PET (1,5L e 2L).

O design da lata traz predominância do azul e do prateado, com detalhe das folhas de menta. O limão do Sprite também ganhou detalhe em verde.

Confira: