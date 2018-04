Coca-Cola lança sua primeira raspadinha oficial

O Japão é “O Lugar” se você é fã de sabores exóticos da Coca-Cola ou encantado pela capacidade da marca em construir seu império com uma fórmula secreta e outros milhares, ou melhor, milhões de lançamentos. Para se ter uma ideia do quanto a companhia produz, no Japão, por exemplo, são lançadas mais de mil bebidas diferentes a cada ano.

A novidade da vez foi apelidada de “Coca-Cola Frozen Lemon”, uma raspadinha em bolsa que a empresa diz ter trabalhado por oito anos e com quase 100 protótipos diferentes. O produto não é bem novidade para ninguém, já que raspadinhas com o sabor do refrigerante existem já há um tempo e inclusive a versão com limão foi produzida em 2001, mas esse é o primeiro produto oficial congelado da Coca-Cola.

A ideia de disponibilizar o produto em bolsas é que os consumidores possam massageá-las o quanto quiserem para obter o nível preferido de “crocância”. A produção parece promissora para a marca, já que juntamente com a nova Coca-Cola, também lançou a versão da Fanta congelada em sabores de laranja e uva.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.