Coca-Cola lança novo refrigerante que combina laranja e baunilha

Nova York – O grupo Coca-Cola lançou esta segunda-feira um novo sabor do refrigerante que dá nome à companhia após mais de uma década sem colocar no mercado uma variedade da bebida nos Estados Unidos, com uma aposta na mistura do cítrico da laranja com o doce da baunilha.

“Quando a laranja encontra a baunilha, é amor verdadeiro”, tuitou a companhia, cuja sede fica em Atlanta (Geórgia), para dar as boas-vindas ao novo produto, a Coca-Cola Orange Vanilla, que estará disponível também na versão “Zero” (com valor calórico mais baixo).

“Nós nos demos conta, ao dar uma olhada nas nossas opções de sabores, de que tínhamos um diamante em bruto. O crescimento da Coca-Cola de cereja e a de baunilha, assim como as suas derivadas sem calorias, foi muito forte nos últimos anos com uma publicidade muito limitada”, disse no início do mês a diretora de marca da companhia, Kate Carpenter.

De acordo com a empresa, apenas 12% dos consumidores do produto compravam os novos sabores, o que para Kate “mostrou que nossos admiradores querem mais variedade, mas estão conseguindo isso fora do universo Coca-Cola”.

Embora outros sabores tenham sido avaliados – framboesa, limão e gengibre -, a combinação entre laranja e baunilha acabou tendo maior aceitação nos grupos que a companhia formou para testar seu novo produto.

“Queríamos trazer outra vez as lembranças positivas dos dias de verão sem preocupações. Por isso escolhemos esta combinação, que nos lembra os sorvetes de laranja com os quais crescemos”, tudo isso combinado com a Coca-Cola, explicou a diretora.

Em 1985, Coca-Cola lançou a Cherry Coke, de cereja, e em 2007 a Vanilla Coke, de baunilha, duas das suas bebidas mais populares.

No que diz respeito a outra variável da marca, a Diet Coke – equivalente à Coca-Cola Light – apresentou em meados de janeiro dois novos sabores, mirtilo e framboesa.