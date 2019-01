Coca-Cola lança novo comercial focando verão e público jovem

São Paulo – A Coca-Cola Brasil estreou ontem (23) na TV aberta a sua nova campanha. O comercial aproveitou o verão brasileiro, que vem batendo recordes de calor, para apresentar o mote “Vai no Gás”.

Com foco na conexão com o público jovem, a campanha traz cenas na faculdade, nas festas de férias, nas baladas, na praia e no estágio. A ideia é falar da vida vivida com intensidade e das emoções diárias que os jovens experimentam.

Nas plataformas digitais, a hashtag #VaiNoGás vai ser trabalhada junto a influenciadores e falar de temas em alta nas redes sociais: música, games, filmes e séries.

Nas ruas, as peças “out of home” trarão mensagens como “Vai reunir a diretoria na praia? Vai no Gás!”.

A agência J.Walter Thompson criou a campanha para a Coca.

Assista: