Coca-Cola estampa latas com personagens de “Vingadores” da Marvel

São Paulo – O filme mais recente da saga de Os Vingadores da Marvel, “Vingadores: Guerra Infinita” (2018), faturou globalmente US$ 2,003,241,872. Com tanto dinheiro arrecadado, alcançou o posto de quarta maior bilheteria da história e se tornou o filme de maior sucesso comercial da Marvel Studios, bem à frente de outros filmes de super-heróis, como “Pantera Negra” e “Homem de Ferro 3”.

A Coca-Cola, que não perde uma boa oportunidade de negócios, resolveu se aliar ao sucesso esmagador dos heróis da Marvel para o próximo – e último – filme dos Vingadores, “Ultimato”. A aventura estreia no fim de abril nos cinemas e mantém no elenco estrelas como Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Chris Evans, Brie Larson, Tom Holland e Josh Brolin.

A marca, em uma ação contemplando 56 países (incluindo o Brasil, claro), fechou uma parceria com a Marvel para estampar, por templo limitado, o rosto dos vingadores em suas embalagens de Coca Cola Sem Açúcar. Entre os personagens estampados, estão Homem de Ferro, Capitão América, Hulk, Thor, Viúva Negra, Gavião Arqueiro, Máquina de Combate, Homem-Formiga, Capitã Marvel, Nebulosa, Rocky e Thanos.

O novo design estará presente nas latas de 310mL 350mL e nas garrafas PET de 600mL. No Brasil, elas chegam às prateleiras no fim do mês em ampla distribuição. Já é possível encontrá-las em alguns pontos de venda. Além disso, haverá uma promoção com copos colecionáveis.

Segundo a marca, a ideia é manter a Coca como uma marca antenada à cultura pop – e o filme dos Vingadores, sem dúvida, pode ser descrito como popular.

O primeiro filme “Vingadores”, de 2012, faturou US$ 1,519 bilhões. Seu seguidor, “Era de Ultron”, de 2015, faturou um pouco menos, US$ 1,405 bilhões, mas ainda assim um grande sucesso. “Guerra Infinita”, em um sucesso sem precedentes para os filmes Marvel, ultrapassou a barreira dos 2 bilhões de dólares.

A Coca-Cola, por sua vez, não fica atrás no clube dos bilionários. A marca teve lucro líquido de US$ 870 milhões no quarto trimestre de 2018.

Veja o design das latas:

Latas de Coca-Cola: parceria com Marvel e filme Os Vingadores Latas de Coca-Cola: parceria com Marvel e filme Os Vingadores