Coca-Cola e Uber Eats lançam campanha para quem trabalha no Natal

Trabalhar nas férias é sempre um situação solitária. Para alegrar o Natal de alguns funcionários da área de segurança, a Coca-Cola e o Uber Eats lançaram na França uma campanha para promover seus serviços. O anúncio foi feito pela agência Romance, de Paris.

No vídeo, enquanto o resto de sua família come uma refeição caseira na véspera de Natal, o vigia noturno passa o tempo aparentemente interminável brincando com material de escritório e colocando os pés para cima (na mesa de outras pessoas).

Mas enquanto ele está se distraindo, sua família não se esqueceu dele. Eles enviaram uma porção de comida para viagem, a que eles mesmos prepararam, uma Coca-Cola personalizada e um suéter, todos comprados e entregues pela Uber Eats.

Para participar, os usuários franceses devem se inscrever para o serviço até o dia 15 de dezembro no aplicativo Uber e, na noite anterior ao Natal, os motoristas pegam as refeições e as entregam, junto com uma garrafa de Coca-Cola personalizada, para o familiar ou amigo que está de “plantão” na noite de festejo.

A produção de 90 segundos é dirigida por Julien Guetta e é veiculada nos canais sociais das marcas na França e no aplicativo Uber Eats. Confira abaixo:

*Este conteúdo foi publicado originalmente no AdNews.