Coca-Cola é patrocinadora da Copa mais lembrada pelos consumidores

São Paulo – Entre as marcas que estão gastando uma pequena fortuna para serem patrocinadoras da Copa, está a Coca-Cola. E ela está recebendo um bom feedback dos brasileiros.

Em recente pesquisa, consumidores colocaram a marca como a primeira em que pensam quando o assunto é patrocinador do torneio.

A descoberta é da nova pesquisa da startup Hello, instituto de pesquisa pública.

Questionados se conheciam algum patrocinador da Copa, a maioria citou a Coca-Cola, de forma espontânea. Confira as marcas mais citadas:

Coca Cola – 44% Vivo – 25% Itaú – 22% Adidas – 18% McDonald’s – 17% Visa – 17% Nike – 15% Hyundai – 12% Guaraná Antarctica – 11% Bradesco – 7% Budweiser – 5%

Outras marcas foram citadas, mas tiveram 4% ou menos de respostas. Entre elas, Ambev, Claro e Samsung.

Interesse pela Copa

A pesquisa mostra que 2 entre 3 brasileiros irão assistir a pelo menos um jogo da Copa. 90% dos entrevistados demonstraram interesse no evento, mas apenas 35% disseram que vão acompanhar o torneio de modo assíduo.

Entre homens, 42% disseram que acompanharão todos os jogos. Entre mulheres, esse interesse cai para 28%.

Pesquisa

A pesquisa falou com 1410 pessoas, na primeira semana de maio, sendo maiores de 16 anos, das classes A a C e de todas as regiões do Brasil.