Coca-Cola lança clipe com os dez artistas estampados nas latas

São Paulo – Nas últimas semanas, as novas latas da Coca-Cola chamaram a atenção do público ao trazer o rosto de dez artistas brasileiros contemporâneos, como Anitta, Ludmilla, Pabllo Vittar, Luan Santana, e Simone e Simaria.

Muita gente aprovou a presença dos artistas. Consumidores chegaram a falar, a respeito da presença de Pabllo Vittar na lata, que quem não tinha gostado “que fosse tomar Dolly”.

Já os críticos das latas (ódio, na verdade, pela presença de Pabllo Vittar) chegaram a espalhar uma notícia falsa de que a Pepsi, em “resposta” à Coca, iria colocar o político Jair Bolsonaro em suas latas.

Polêmicas à parte, agora a Coca-Cola lança a sua campanha televisiva para as latas especiais.

Com estreia marcada para hoje (26) à noite na TV aberta e com veiculação nacional, “Junte seus ídolos no hit do ano” traz uma linguagem de clipe, música pop e a presença dos artistas.

Na campanha, consumidores e fãs poderão votar na promoção “#FanFeat” para eleger os três artistas que farão uma parceria e lançarão música inédita e um clipe. Eles também farão um show como parte final da campanha da Coca.

Também haverá sorteios e prêmios para os fãs que participarem da votação. Será preciso comprar uma lata de Coca e se cadastrar no site oficial.

Nas latas e no páreo estão Anitta, Luan Santana, Ludmilla, Pabllo Vittar, Projota, Simone e Simaria, Solange Almeida, Thiaguinho e Valesca.

A criação é da agência J. Walter Thompson e a produção do comercial ficou por conta da O2Filmes.

A marca divulgou o comercial em primeira mão à EXAME.

Confira: