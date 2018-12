Cientistas estrangeiros estudam o Natal dos brasileiros em ação da Garoto

São Paulo – “É pavê ou pá comê?” O jeito único com expressões muito peculiares e tipicamente usadas em épocas natalinas agora é alvo de estudo dos cientistas estrangeiros, que estão no país para desvendar o brasileiro.

Em nova campanha publicitária, criada pela David, a marca Garoto divulga sua caixa de bombons e, por meio de uma visão estrangeira, busca entender nossa forma de levar a vida, agora com cenas do nosso Natal.

A campanha mantém o conceito “Só o Cacau Explica”, que foi lançado este ano pela marca com objetivo de explicar de onde vem o jeito tão diferente dos brasileiros. Ou seja, do cacau, o que faz correlação direta com os bombons Garoto.

Os cientistas saem da Central de Fenômenos Inexplicáveis e viajam para o Brasil. Com van estacionada numa praia do Rio, três deles assistem cenas presentes em nosso país nessa época do ano: a brincadeira do pavê, sobremesa tão comum nas ceias natalinas; uma série de árvores de Natal inusitadas; papai noel voando de asa delta, entre outras.

O comercial, com 30 segundos, estreia na TV e meios digitais. A produção é da O2 Filmes, com direção de cena de Paulinho Caruso.

Assista a campanha abaixo:

*Este conteúdo foi publicado originalmente no AdNews.