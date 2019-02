Chevrolet lança desafio para promover Sonic

Rio de Janeiro – A Chevrolet desenvolveu uma ação que mescla realidade à internet para o lançamento do Chevrolet Sonic no Brasil. O modelo chega ao país em junho e para promover o automóvel a montadora criou um jogo que será realizado em duas etapas: uma completamente online e outra no mundo real.

Até o dia 13 de maio, a marca convida os internautas a participarem de desafios no Facebook, tentando descobrir a localização do Chevrolet Sonic no Brasil.

Os cinco consumidores que alcançarem as pontuações mais altas serão aprovados para a segunda fase. A etapa seguinte começa após o dia 13 de maio e consiste em uma prova final na cidade onde o carro está escondido.

O vencedor será premiado com o primeiro modelo da marca disponibilizado para o mercado brasileiro. A ação é assinada pela agência AG2 Publicis Modem. Com o lançamento, que será comercializado nas versões hatch e sedan, a Chevrolet quer ganhar espaço na categoria de compactos premium.