Chevrolet cria junto com o público a nova campanha do Onix 2019

Em um formato totalmente interativo, a Chevrolet convida o público para criar junto com a marca a campanha de lançamento do Onix 2019. A ação intitulada “Onix by You – Sua Marca na Nossa Marca” propõe que os jovens sejam mais autênticos e intervenham nas peças da nova comunicação, refletindo seu posicionamento de inovar, divertir e interagir, buscando eficiência na hora de impactar seus consumidores.

Com essa proposta, o trabalho leva o público a transformar o carro em um meio de comunicação, aplicando sobre ele suas próprias ideias, seja com softwares de edição, superposição de imagens, emojis, pinturas, colagens, recortes, fotos, seja com outros elementos. Tudo exibido com a hashtag #SomosConectados no Instagram Stories e em outras redes sociais.

A ação remete a um dos principais assets do Onix, a conectividade, além de reforçar o posicionamento da marca ao trazer o público para construir, compartilhar e percorrer novos caminhos, nesse trabalho desenvolvido de forma conjunta pela Commonwealth McCann do Brasil, divisão da WMcCann responsável pelo atendimento da marca e Commonwealth McCann da Argentina, divisão da McCann Buenos Aires, também responsável pelo atendimento exclusivo ao anunciante naquele país.

O trabalho estabelece uma conexão do carro com um dos maiores festivais de música do mundo, o Lollapalooza, que conta com patrocínio da Chevrolet há cinco anos.

Para que o público possa soltar a imaginação, serão disponibilizados 19 desafios nas plataformas digitais da Chevrolet. As criações podem ser postadas por cada participante no período entre 31 de outubro e 18 de novembro. Um mix das melhores peças será selecionado para estampar a campanha da marca na TV e nas mídias sociais, mostrando que as intervenções no Onix foram criadas “by”, seguida dos nomes dos vencedores. Os vencedores dos cinco trabalhos mais criativos poderão desfrutar, com direito a acompanhante, da experiência de participar do festival Lollapalooza no Brasil e nos Estados Unidos.

Os times de Business Intelligence de ambas as agências terão uma equipe dedicada que fará o monitoramento em real time das postagens, interagindo e respondendo às dúvidas e comentários. A campanha de comunicação que conta toda a ação e chama o público para participar estreia no dia 31 de outubro e contará com um mix de meios, como peças para TV, mídia digital e ação com os influenciadores Maria Eugênia, Thaynara OG, Giovanna Grigio, Nath Araújo, Life on a Draw e Siga os balões. Mais informações e o regulamento completo estão disponíveis no site.

Veja o vídeo:

