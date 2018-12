Chá Matte Leão ganha versão em cápsula para máquinas

São Paulo – O chá Matte Leão acaba de ganhar versão em cápsula para máquinas Nespresso. A novidade chega nos sabores originais da marca e em dois especiais da linha premium Leão Senses: o de Amora, Mirtilo e Baunilha e o de Maracujá, Laranja e Gengibre.

O lançamento vem em embalagem com 10 unidades, com rendimento de 200 ml cada cápsula. Até o final deste ano, a novidade pode ser encontrada em algumas lojas de redes varejistas no estado de São Paulo. A partir de janeiro de 2019, as cápsulas dos chás Leão serão vendidas em todo o Brasil.

Cada pacote do sabor Matte Leão Original tem preço sugerido de R$ 19,90 e os sabores de Leão Senses é R$ 22,90.

Se por um lado, as cápsulas trazem facilidade para o cotidiano, por outro, aumentam a geração de um lixo difícil de se degradar.

Para lidar com esse problema, a marca pertencente ao grupo Coca-Cola Brasil, diz que está estudando alternativas por meio de parceiros que fazem trabalho de coleta de resíduos e que pretende incentivar os consumidores a descartarem as cápsulas de forma adequada em lixo reciclável.

