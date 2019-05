Cervejaria Colorado instala painel em aeroporto para promover novo rótulo

São Paulo – A Cervejaria Colorado, de Ribeirão Preto, famosa por suas cervejas artesanais, amplia seu portfólio com o lançamento de mais um rótulo: a Ribeirão Lager, que traz um toque de casca de laranja.

Para promover a novidade, a cervejaria do interior de São Paulo instalou um painel no Aeroporto de Congonhas em que as pessoas podem comprar a cerveja via celular e recebê-la em casa. Parceiro da investida, o Empório da Cerveja entrega em todo o Brasil.

“Como se estivessem em um supermercado ou qualquer outro ponto de venda fixo, os passageiros podem comprar a Ribeirão Lager de forma online. Para isso, basta encontrar a cerveja na gôndola, escanear um QR Code que leva para uma página de compra e finalizar com os dados do cartão de crédito e o endereço de entrega”, explica Guilherme Poyares, gerente de marketing de Colorado. A ação ficará por lá até final do mês de maio.

Ribeirão Lager: novo rótulo da cervejaria paulista com 4,5% de teor alcoólico.

Em Ribeirão Preto, cidade natal da cervejaria, a Colorado instalou na última quarta-feira um outdoor interativo no centro para que os consumidores pudessem se servir do lançamento direto do painel publicitário. Fundada em 1996, a cervejaria conta atualmente com 13 rótulos fixos.