Cervejaria Colorado dá chope de graça até fim de dezembro

Dezembro em São Paulo, além de ser sinônimo das festas de final de ano, é certeza de dias quentes que ultrapassam 30º graus com mais frequência do que gostaríamos.

Para refrescar a vida do esquentado paulistano, o Bar do Urso, da cervejaria Colorado, realiza entre os dias 5 e 31 de dezembro, a campanha “Amigos do Urso”.

Realizada nas rede sociais, a ação será ativada por meio de um link pelo qual os usuários enviam para os seus amigos códigos que serão trocados por chopes.

Após o cadastro, o usuário escolhe o amigo que receberá a bebida de presente (copo de 350 ml de rótulos disponíveis). Com o código em mãos, é possível retirar o chope em qualquer Bar do Urso participante. A indicação de amigo para amigo tem quantidade limitada e acontece pelo Facebook ou WhatsApp.

Serviço:

Bar do Urso – Faria Lima

Av. Faria Lima nº 4.433 – 2º andar

Bar do Urso – Maria Antônia

Rua Maria Antônia, 376

Bar do Urso – Mooca

Rua Guaimbé, 292

Bar do Urso – Mooca Plaza Shopping

Rua Capitão Pacheco e Chaves, 313, 2º andar – Mooca

Bar do Urso – Pacaembu

Rua Dr. Cândido Espinheira, 338

Bar do Urso – Paulista

Rua Pe. João Manuel, 71

Bar do Urso – Pinheiros

Rua Mourato Coelho, 23

Bar do Urso – Shopping Jardim Sul

Itacaiúna, 61 – Vila Andrade, 2º Piso

Bar do Urso – Tatuapé

Rua Itapura, 826