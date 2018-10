Cervejaria Brahma lança Heller Bock em edição limitada

A estação mais cervejeira do ano merece uma celebração especial, afinal, apesar de o verão combinar muito com uma cerveja gelada, é a primavera a época mais celebrada pelos cervejeiros no mundo afora. Para marcar a data, a Brahma lança sua Heller Bock, estilo criado na Alemanha justamente para celebrar essa estação.

Seguindo a tradição da cervejaria, a Brahma Heller Bock já nasceu campeã. Em março, foi premiada com a medalha de ouro no Festival Brasileiro da Cerveja, em Blumenau (SC), no estilo Heller Bock/Maibock. Além disso, ficou entre as três melhores das experimentais.

A cerveja também conquistou medalha de prata no International Beer Challenge, em julho. Tanto sucesso gerou grande curiosidade dos consumidores, que agora vão poder conhecer de perto essa cerveja.

Seu lançamento acontece em novembro nos bares e restaurantes do CIA Tradicional de Comércio (Original, Astor, Pirajá, Pizzaria Braz e Lanchonete da Cidade) e ficará disponível até o dia 24.

Como uma boa representante de seu estilo, ela é uma cerveja Bock clara, com sabor maltado presente, porém sutil, garantindo refrescância ao conjunto e se adaptando bem ao nosso clima tropical.

O estilo Heller Bock, também conhecido como Maibock e Helles Bock, nasceu na Alemanha para comemorar a chegada da primavera e do verão no continente europeu, após meses de muito frio.

Os alemães, então, inventaram uma cerveja para ser servida nesses festejos. Depois de um longo inverno no Brasil, não existe período melhor para esse lançamento.

*Este conteúdo foi publicado originalmente no AdNews.