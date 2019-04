Cervejaria Ambev troca nome de todas suas marcas em campanha de alerta

São Paulo – Em ação inédita, todas as marcas da Cervejaria Ambev trocaram de nome. No logo Brahma, agora lê-se “Bhamra” e no de Stella Artois, “Stela Atrios”.

Mas calma, a mudança é apenas temporária e parte de uma campanha sobre consumo consciente.

É por isso que os nomes das marcas de cervejas aparecem com letras trocadas, em analogia à confusão mental que o consumo irresponsável de bebidas alcoólicas provoca em uma pessoa.

A campanha nacional estreou no domingo (28), com inserções antes e durante a transmissão da primeira rodada do campeonato brasileiro pela Globo.

Coincide com o mês dedicado à conscientização da segurança no trânsito, e reforça a importância de nunca beber quando for dirigir.

Paralelamente, de forma bem humorada, as marcas Skol, Budweiser, Stella Artois e Antarctica alteraram as fotos dos perfis de suas redes sociais para logos com letras trocadas, provocando curiosidade em seus seguidores.

Estimativas de mercado apontam que o volume de vendas de cervejas da Ambev, dona de dois terços do setor cervejeiro, tenha crescido pelo menos 7% no primeiro trimestre, revertendo a queda de 2% no último trimestre de 2018.