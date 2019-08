Cervejaria Ambev leva mestres-cervejeiros à casa de consumidores

São Paulo – Em homenagem ao Dia da Cerveja, celebrado na sexta-feira (2), a Cervejaria Ambev lança uma promoção que premiará consumidores com “happy hour” em casa e aula com um mestre-cervejeiro. A ação faz parte das estratégia da empresa de aproximar os consumidores do universo da bebida por meio de “experiências”.

Quem quiser participar deve responder à pergunta “O que é cerveja perfeita para você?”. As respostas devem ser postadas nas redes sociais entre os dias 2 e 4 de agosto e vir acompanhadas pela hashtag #CervejaPerfeita.

O time de mestre-cervejeiros da fabricante selecionará as respostas mais bacanas e irá à casa de até 20 consumidores, que terão uma aula sobre o universo da cerveja e degustarão diversos rótulos.

A ação faz parte do lançamento do documentário Em Busca da Cerveja Perfeita, dirigido por Heitor Dhalia, que chegou aos cinemas em junho e, a partir de amanhã, estará disponível também no serviço de streaming GloboPlay. O filme também será exibido e comentado pelo mestre-cervejeiro durante a visita.

Moradores das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Curitiba e Campinas, no interior paulista, podem receber a visita em casa. A ação é restrita para maiores de 18 anos.

A comemoração do Dia da Cerveja em 2019 terá um gostinho especial para a Ambev. Segundo a empresa, o volume de cerveja vendido no Brasil no segundo trimestre teve alta de 2,9%, impulsionado principalmente pelo crescimento do seu portfólio premium, como Stella Artois e Budweiser, que cresceram dois dígitos.

Com isso, na primeira metade do ao, a empresa reportou um lucro líquido ajustado de R$ 5,474 bilhões, valor 10,9% acima do registrado em igual período de 2018.