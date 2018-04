Cerveja Rio Carioca brinca com resultado de Lula no STF

São Paulo – A cerveja Rio Carioca, marca pouco conhecida, tenta se destacar da grande massa de marcas cervejeiras com anúncios cheios de humor e potencial de viralização. A marca está sempre atenta ao que pode render no momento nas redes sociais.

Em outros tempos, já brincou com Aécio Neves, por exemplo. Ou com a Operação Lava Jato. Mas suas piadas também já renderam problemas: teve de pagar multa à concorrente Itaipava.

Agora, novamente, surfando nas polêmicas políticas, a marca publicou anúncios em torno do julgamento do ex-presidente Lula no STF, ontem (4).

Em um post, faz trocadilho com “habeas corpus” e escreve “copus”.

Em outro, mais provocativo, diz “Tá chegando a hora dele”, mas depois explica que se refere ao feriado de Tiradentes, em 21 de abril.

No post, brinca novamente com o jogo Lula/Tiradentes: “Para alguns, herói da pátria. Para outros, traidor e criminoso. Estamos falando de Tiradentes”.