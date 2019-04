Cerveja Original ganha versão em lata

São Paulo – Famosa nos botecos pelas garrafas de vidro, a cerveja Original, da Antarctica, vai ganhar uma versão em lata.

A latinha de 350mL chega às prateleiras e aos bares brasileiros para competir em “praticidade” com outras cervejas em lata populares, como Brahma, Itaipava e Skol.

A marca continuará a ser vendida, também, nas garrafas de 600mL e 300mL.

Buscando um ar retrô, a nova embalagem se inspira no design das latas dos anos 1990 e traz desenho do rótulo que é reconhecido como o da Original desde 1931.

Primeiro, a novidade estará à venda em cidades do Sul e Sudeste. Até o fim do ano, chega às demais regiões do País.

No Brasil, pesquisa de 2018 do Euromonitor mostra que Skol domina 28,6% do mercado. Depois, vêm Brahma (17,1%), Antarctica (10,6%) e Itaipava (8,8%).

Veja imagens:

Cerveja Original: versão em lata chega ao comércio brasileiro Cerveja Original: versão em lata chega ao comércio brasileiro (Antarctica/Divulgação)