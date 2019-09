Cerveja Colorado quer preservar as abelhas

A marca de cervejas Colorado, da Ambev, é conhecida por utilizar ingredientes bem brasileiros como gabiroba, a rapadura e o mel.

Para conseguir esses insumos, a marca aposta na preservação da biodiversidade e anuncia a montagem de dois apiários urbanos em São Paulo e dois em Ribeirão Preto, com a capacidade para 50 mil abelhas cada.

Colocados em locais movimentados das cidades eles têm como objetivo educar a população sobre a importância desses insetos e sobre como é possível conviver bem com eles.

As abelhas são responsáveis por produzir o mel — um dos principais ingredientes da cerveja Appia — mas também pelo equilíbrio do ecossistema do planeta, com a polinização de diversas plantas.

Na ação também serão replantados quatro hectares (40 mil metros quadrados) de área de preservação permanente de Ribeirão Preto, com espécies que são facilmente polinizadas e auxiliam na apicultura. As ações vão beneficiar mais de 400 produtores e 4 milhões de abelhas.

A Colorado firmou também uma parceria com a National Geographic para a produção de conteúdos sobre o tema em um site exclusivo.

“A campanha Adeus Appia entrou no ar para alertar as pessoas sobre a importância das abelhas. A ideia é mostrar que o problema é muito maior do que isso. Se a cerveja acabasse, seria o menor dos problemas. Queremos que as pessoas saibam sobre o tema e como podem ajudar, assim como nós“, diz Guilherme Poyares, gerente de marketing de Colorado.

Recentemente, outras marcas da Ambev também estão envolvidas em causas ambientais. Um exemplo é a da cerveja Corona que trocou cerveja grátis por lixo plástico.