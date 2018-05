Cerveja Brahma vai mudar de nome durante Copa

São Paulo – A ideia não é das mais originais. Nos EUA, em 2016, a Budweiser mudou de nome por um tempo, passando a se chamar America, por causa das Olimpíadas do Rio. Agora, a Brahma fará a mesma coisa.

A marca vai mudar de nome, para “Brasil”, durante a Copa.

As latinhas trarão “Brasil” no rótulo, em vez do logo “Brahma”. Pela identidade visual da embalagem (a cor vermelha etc.), será possível identificar a cerveja ainda assim.

O icônico “número 1” também aparece na lata, assim como as cores verde e amarela.

A ideia, segundo a marca, é reforçar a relação com a torcida e o apoio da cerveja à Seleção.

Já em maio será possível encontrar no mercado a edição limitada das latas com o novo nome.

Confira: