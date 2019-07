Cerveja boa pra cachorro? Colorado lança “Cãolorado”

São Paulo – Os cachorros já são o centro das atenções de muitas famílias e, quem diria, também podem ser “parceiros de copo”. De olho na gourmetização do mundo animal, a paulista Cervejaria Colorado, de Ribeirão Preto, acaba de lançar uma versão da bebida para cachorros — livre de álcool, naturalmente.

Batizada de “Cãolorado”, a bebida é feita com extrato de malte e levedo de cerveja, substâncias encontradas em rações e suplementos para animais. Ela chega em dois sabores — carne e frango — ao preço sugerido de R$12,90.

“É uma proteína líquida fabricada sem teor alcoólico, rica em vitaminas e fibras e que foi desenvolvida por experts em nutrição e veterinários especialistas em alimentação animal”, diz a fabricante em nota.

A novidade é fruto de uma parceria com a empresa de pesquisa e desenvolvimento de produtos Blue Hops e com a Padaria Pet, espaço especializado em petiscos para animais de estimação

Além da bebida, a cervejaria lança uma linha de biscoitos para cães feitos de bagaço de malte, sem conservantes, aromatizantes e corantes artificiais.

Com os novos produtos, a Colorado entra num mercado em crescimento. Apesar do cenário econômico difícil, o segmento de produtos e serviços pet brasileiro fechou 2018 como o segundo maior do mundo, atrás apenas dos EUA. No ano passado, o setor girou mais de R$ 20 bilhões, uma alta de 9,8% ante 2017.

A “Cãolorado” e os petiscos terão sua pré-venda no site do Empório da Cerveja, de 10 a 21 de julho. Após esse período, os produtos poderão ser encontrados nos principais pet shops do Brasil e nos Bares do Urso.