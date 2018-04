Casas Bahia venderá segunda TV por 1 real em promoção da Copa

São Paulo – A Copa do Mundo de 2018 vai acontecer na Rússia. Poucos são os privilegiados ao redor do mundo que têm tempo e dinheiro para ver os jogos ao vivo em Moscou, em São Petersburgo e em outras cidades.

Assim, a TV fica sendo o objeto mais importante para os milhões de fãs espalhados pelo globo que não querem perder nenhum lance.

No Brasil, não será diferente. Se na Copa de 58 a maioria dos brasileiros comemorou pelo rádio o primeiro título da Seleção, a expectativa neste ano em cima de Neymar e companhia é de gritar “hexacampeão” em uma TV tela plana, de LED, 4K etc.

Assim, duas grandes varejistas do País, Casas Bahia e Magazine Luiza, pensaram em promoções envolvendo televisores. As marcas sabem do apelo da Copa e do sonho de muitos consumidores de assistirem aos jogos nas melhores telas possíveis.

Em 2014, na Copa do Brasil, 14,9 milhões de TVs foram vendidas no País, número acima do normal. Em 2016, por exemplo, foram 8,5 milhões. Assim, em 2018, a expectativa é de um novo boom.

Casas Bahia

A marca criou uma promoção onde o consumidor que comprar uma televisão poderá levar a segunda por apenas um real.

Há detalhes cruciais na promoção. A primeira televisão, onde o consumidor pagará o preço cheio, deverá ter 60 polegadas ou mais. A segunda, que sairá por apenas um real, será de 32 polegadas.

Magazine Luiza

Já a Magazine Luiza criou a promoção “Xô, zica”. A campanha, divertida, fala que não dá para assistir à Copa de 2018 na mesma TV que viu a tragédia do 7 a 1 contra a Alemanha, na semifinal de 2014. Assim, é hora de trocar de aparelho.

A partir de hoje (13), a marca aceita TVs usadas dos consumidores. Eles ganham um crédito a ser usado na compra do aparelho novo. Ou seja, um desconto a partir da troca de produto.

A marca dará descontos que irão de 50 a 1500 reais. Trocar uma TV de 32 polegadas por uma 4K de 65 polegadas terá o maior desconto oferecido.