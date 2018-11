Casas Bahia faz leilão na Black Friday e menor lance único leva

São Paulo – A Casas Bahia resolveu resgatar um bordão antigo da marca, o “Quer pagar quanto”, para engajar os consumidores na edição 2018 da Black Friday.

No dia 22 (quinta-feira), a partir das 10 horas, os clientes serão convidados a participar de um leilão por meio do Facebook e do Instagram. O curioso é que o menor lance único levará o produto. Por exemplo, se alguém oferece 10 reais por um produto e este for o menor lance feito isoladamente, o cliente vence o leilão. As pessoas não poderão ver o lance das outras e poderão dar até 3 lances por produto.

A ação será intermediada por chatbot (aquele programinha de computador que tenta simular um ser humano na conversação com as pessoa) e contemplará 38 produtos, leiloados 1 por hora, entre eles, um iphone XR, smartphone Samsung S9, TV Qled Samsung de 55 polegadas, entre outros.

“Nós temos que ir aonde o publico está. E o que as pesquisas mostram é que os consumidores estão cada vez mais multicanais”, diz Othon Vela, diretor de marketing da Via Varejo, dona da Casas Bahia. A rede tem se esforçado para se aproximar das tendências de compra pela internet e

atendimento omnicanal.

Para a Black Friday, a marca realizou pesquisas e ouviu os clientes para entender o que eles gostariam de ver na promoção da data e com base nas respostas reuniu os produtos mais desejados com promoções.

Além disso, o aplicativo da Casas Bahia (que ganhou uma repaginada) agora usa tecnologia e big data para fazer ofertas personalizadas ao cliente, com base em suas compras, buscas recentes e até no local onde ele mora.

As vendas de produtos com descontos da Black Friday nas lojas, site e aplicativo das Casas Bahia e também do Pontofrio (outra marca pertencente à Via Varejo) começarão na quinta-feira, 22, a partir das 11h da manhã. As lojas fecharão na quarta-feira normalmente e reabrirão apenas às 11h da quinta-feira, já com as ofertas da campanha, que se estenderão até a sexta-feira.