Casas Bahia faz comercial mudo e dá desconto especial

São Paulo — A Casas Bahia, conhecida por seus comerciais cheios de exaltação, barulhos e ofertas, muda a estratégia por uma boa causa.

Pela primeira vez, nesta quinta-feira, 26, a empresa exibe um comercial mudo. A veiculação acontece primeiro no intervalo da novela A Dona do Pedaço, da Rede Globo.

Durante o vídeo, dois produtos serão ofertados com descontos visíveis na tela, mas, quem entender a Língua Brasileira de Sinais (Libras) vai perceber um desconto extra.

“Nossa intenção é transmitir uma mensagem exclusiva para esse público que não tem tanta visibilidade das grandes empresas”, diz Ilca Sierra, diretora de marketing e comunicação multicanal da Via Varejo.

Nesta quinta-feira, comemora-se o Dia Nacional dos Surdos. Segundo executivos da empresa, há cerca de 2 400 colaboradores com deficiência, considerando todas as unidades operacionais. Na fábrica de móveis Bartira, mais de 50% das pessoas com deficiência são surdas. No quadro geral eles são 15%.

A campanha de marketing está alinhada com iniciativas internas, como fóruns de diversidade e inclusão, treinamentos para a liderança e criação de grupos formados pelos funcionários.

“70% do quadro de loja tem o treinamento para o acolhimento do público surdo e as reuniões de resultados têm intérpretes de libras, por exemplo. Queremos refletir para fora o trabalho que fazemos internamente, oficialmente estruturado desde 2017″, diz Hélio Muniz, diretor de comunicação corporativa e relações institucionais.

Nesse caso, três participantes do grupo de pessoas com deficiência auxiliaram a criação do comercial desenvolvido pela Y&R.

As ofertas estarão disponíveis no site das Casas Bahia após a veiculação do comercial na televisão.