Casal #Brumar estrela um ousado filme da C&A para Dia dos Namorados

O Neymar Jr. é um atleta que sempre teve como lema a ousadia. Seja pelos seus cabelos, pela forma de levar a vida, os dribles em campo e até seus tweets, o camisa 10 da Seleção sempre se colocou como um ícone “diferenciado”.

Porém, mesmo com seu extenso currículo publicitário, o craque nunca havia contracenado com sua namorada Bruna Marquezine em campanhas mais sensuais. Isso até agora.

Em um filme que une um dos casais mais amados do Brasil, a C&A utiliza o clima de Copa e a chegada do Dia dos Namorados para lançar de maneira desembaraçada a coleção de underwear da rede de lojas.

Assinada por #Brumar, a coleção foi pensada para celebrar com ousadia a época mais romântica do ano. Produzido no Rio de Janeiro e clicado pelo consagrado fotógrafo italiano Giampaolo Sgura, o shooting demonstra a sintonia dos enamorados. O momento foi embalado por trilha sonora do cantor Lenny Kravitz, com Again, um dos singles mais bem-sucedidos de sua carreira.

A coleção #Brumar para a C&A conta com opções masculinas e femininas. Na linha assinada por Bruna, destaque para bodies e sutiãs brallet. Renda e veludo foram alguns dos materiais escolhidos para dar vida aos modelos de calcinhas e caleçons assinados por Bruna.

A partir desta terça-feira (15) de maio, o mix de produtos estará disponível no e-commerce da marca.

