Carro é 3° na lista de desejo de produtos de maior valor da Black Friday

São Paulo – A plataforma de venda e compra de carros Webmotors, do Santander Brasil, produziu uma pesquisa para entender as intenções de compra dos brasileiros durante a Black Friday, que ocorre no próximo dia 23.

Descobriu que os quatro-rodas estão em terceiro lugar na lista de desejos de produtos de maior valor, atrás de eletrônicos e eletrodomésticos.

Feita em agosto deste ano com 1040 pessoas, a pesquisa apontou que 30% dos entrevistados tem a intenção de comprar um carro na Black Friday, sendo que 44% destes pretendem escolher um modelo na faixa de R$ 30 a R$ 60 mil e a preferência é por semi novos.

A média de gastos com produtos automotivos durante a Black Friday é estimada em R$ 1.500,00 e pneus é o item de maior interesse, com 66% das intenções de compra.

Além de abordar o interesse das pessoas, a empresa também buscou entender de que forma o consumidor é impactado pela publicidade do evento: 37% disse ter tomado conhecimento da promoção pelas redes sociais, 17% por site ou blog e 13% pela televisão.

A partir desses dados, a Webmotors criou o Black Feirão, em parceria com o Santander Financiamentos, que vai até 28 de novembro, com mais de 200 mil veículos em oferta em todo o Brasil.

Na edição de 2017, a empresa atingiu mais de 1 milhão de visualizações no hotsite do evento, o que representou um aumento de 16% na audiência durante o período do Black Feirão. Mais de 5.700 lojistas participaram e o número de propostas efetuadas aumentou 36%.

Para a nova edição, a empresa já conta com mais de 6 mil lojas preparadas e espera bater recorde de audiência e superar 30 milhões de visitas no hotsite.