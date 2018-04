Carrefour é 1º em ranking de mercados e farmácias mais bem avaliados

São Paulo – Em estudo nacional da consultoria DOM Strategy Partners, feito entre empresas do ramo de super ou hiper mercados e farmácias, o Carrefour ficou na primeira posição, se colocando como aquele com mais valor produzido.

O estudo, de três meses, trouxe avaliações de stakeholders (consumidores, acionistas, funcionários e fornecedores) sobre os estabelecimentos comerciais do segmento mercados/farmácias que mais geraram e entregaram valor tangível e intangível ao seu público no último ano.

O estudo foi dado em primeira mão ao site EXAME.

Confira os cinco primeiros colocados, em notas que iam de 0 a 10:

Carrefour – 8,31 Raia Drogasil – 8,30 Walmart – 8,19 Pague Menos – 8,04 Cencosud – 7,96

No estudo anterior, as três primeiras posições foram as mesmas.

Já a Ultrafarma ficou com o prêmio de “mais disruptiva”. É a primeira vez que há o segmento. O estudo está em sua quinta edição.

Entre os itens avaliados, estavam eficácia da estratégia corporativa, crescimento, valor de marca, relacionamento com clientes, governança corporativa, sustentabilidade, gestão de talentos, inovação, e uso de tecnologias digitais, entre outros critérios.

As 1000 maiores empresas no país entraram na avaliação inicial, a partir das listas de maiores empresas de Exame e Valor Econômico. Holdings foram excluídas da avaliação.

Daniel Domeneghetti, CEO da DOM Strategy Partners, foi o coordenador da pesquisa.