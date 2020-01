Carne cara, cerveja mais barata: Skol faz promoção para garantir churrasco

São Paulo — Fazer um churrasco está cada vez mais difícil com as fortes altas no preço da carne, desde os últimos meses do ano passado. Em 2019, o valor do produto registrou um aumento de quase 30%, e os consumidores sentiram a diferença no bolso.

Aproveitando a situação, a Skol, em uma ação de maketing, lançou uma promoção que libera descontos de no mínimo 30% no preço da cerveja. Conforme o valor da carne for aumentando, a Skol dará um desconto maior na bebida para “equilibrar” o preço do churrasco.

A promoção é válida somente para quem comprar as bebidas da marca pelo aplicativo de entregas “Zé Delivery” entre os dias 24 de janeiro e 2 de fevereiro. É necessário adicionar o cupom “VaiTerChurras” no momento da compra para que o desconto seja aplicado.

A ação acontece em todas as cidades nas quais o Zé Delivery atua: Grande São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói, Curitiba, Ponta Grossa, Belo Horizonte, São José do Rio Pardo, Ribeirão Preto, Sorocaba, Santos e Praia Grande. O cupom ficará disponível para 3 mil usos ou enquanto durarem os estoques.

“Aproveitamos que a carne está mais salgada para o bolso dos brasileiros e criamos essa ação conjunta com o Zé Delivery para garantir uma Skol gelada no melhor preço possível”, disse Lucas Oliveira, gerente de marketing da empresa.

“Aceitamos o convite da Skol porque queremos incentivar mais encontros coma família e os amigos durante o verão”, afirma Claudio Azevedo, Head de Marketing e Growth do Zé Delivery. O aplicativo está disponível para baixar na Apple Store, no Google Play e no site.