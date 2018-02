Campeões do Super Bowl: avocado, asas de frango e Cindy Crawford

São Paulo – Após o Super Bowl, final da liga de futebol americano dos EUA e principal data do esporte (e do marketing) por lá, não é só um time que sai do campo vencedor (neste ano, o Philadelphia Eagles). Marcas, artistas e até comidas também se consagram.

Um novo estudo da Salesforce, divulgado nesta semana, monitorou anúncios, hashtags e imagens compartilhadas em redes sociais, sites e blogs para descobrir as coisas mais populares do evento.

Confira quem de destacou na noite do último dia 4.

Anúncios mais mencionados

1. Avocados From Mexico (137.073)

2. Pepsi (#Cindycrawford, 38.246)

3. Doritos (26.887)

4. Bud Light (20.667)

5. Kraft (9.890)

Imagens mais compartilhadas

1. Cindy Crawford do anúncio da Pepsi

2. Justin Timberlake no show de intervalo

3. Bud Light do anúncio Tag Your Bud Knight

4. Doritos e Sprite com Peter Dinklage e Morgan Freeman

5. Avocados do anúncio do Avocados From Mexico

Fotos de comidas mais postadas

1. Chicken Wings (asinhas de frango)

2. Pizza

3. Ribs and Grits (costela e canjica)

4. Cerveja

5. Submarine Sandwich (sanduíche na Baguete)

Top 5 hashtags

#Guacworld

#Pepsigenerations

#SpitFire

#DillyDilly

#FamilyGreatly

Top 5 palavras

Guac

Truck

Food

Beautiful

Sweepstakes

Top 5 logos

Avocados From Mexico

Pringles

Philadelphia Eagles

Pepsi

Fox Sports