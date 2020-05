Campeã do BBB, Thelma Assis vira influenciadora da L’Oréal

A vencedora do BBB20, Thelma Assis A vencedora do BBB20, Thelma Assis

Como de praxe, os participantes do reality show Big Brother Brasil aproveitam a inércia de sua exposição no horário nobre da TV Globo para dar sobrevida à fama e aumentar as possibilidades de ganhos fora da casa. E, sabendo disso, as marcas correm para surfar na mesma onda.

Vencedora da última edição do programa, Thelma Assis acaba de ser anunciada como nova contratada da L’Oréal Paris. A médica anestesiologista conquistou os espectadores do Big Brother e se tornou um símbolo de representatividade e determinação. Entrando no reality ainda desconhecida, ficou à frente de influenciadores apoiados por uma boa base de fãs e celebridades.

“Eu vivo para lutar contra a desigualdade e quero puxar mais gente junto comigo. Aceitar o convite de L’Oréal Paris me mostrou uma possibilidade de alcançar esse obejtivo”, diz Assis.

Segundo a diretora da marca, Laura Parkinson, o objetivo da L’Oréal é democratizar a beleza com produtos acessíveis ao maior número possível de consumidoras.

A participante do BBB deve figurar em ações digitais da marca, integrando o time de embaixadoras.

Desde que deixou a casa com o prêmio de 1,5 milhão de reais, Thelma Assis é agenciada pela Mynd, empresa de gerenciamento artístico de Preta Gil e Fátima Pissarra. A agência também faz a gestão de artistas como Pabllo Vittar, Cleo e Luíza Sonza.