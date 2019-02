Campanha mostra que abuso infantil reflete na vida adulta

São Paulo – Dois anúncios criados pela McCann Erickson peruana mostram como a violência contra a criança pode durar por toda a vida.

As duas peças, criadas para a fundação Save the Children, mostram corpos adultos com cabeças de crianças que foram agredidas.

A primeira exibe um garoto que se tornou alcoólatra por causa das agressões. A segunda exibe uma menina que acabou virando prostituta. Os anúncios são acompanhados pela frase “O tempo não cura todas as feridas”.

A mesma entidade, em peça premiada criada pela Y&R, já havia alertado que o que acontece na infância acaba refletindo a vida adulta.

Confira as imagens: