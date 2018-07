Campanha dribla com inteligência a homofobia na Copa

Gabriel Grunewald, do AdNews

Em um país que os próprios canais estatais retratam homossexuais como agentes infiltrados e doentes, demonstrar amor pode ser um crime. Conhecida pela homofobia e o culto ao homem viril, a “Mãe Rússia”, país-sede da Copa do Mundo, é também famosa pelas violências que aplica à comunidade LGBTQ+.

Disposta a driblar toda essa intolerância presente durante os jogos, a FELGTB, maior organização espanhola em defesa dos direitos desta classe, enviou torcedores de seis países para denunciar a posição anti-LGBTQ+ da Rússia

Feita em parceria com a madrilenha LOLA MullenLowe, a ação “Hidden Flag” chamou a atenção do mundo por personificar a representativa bandeira de arco-íris direto de uma das potências mais intransigentes do mundo.

Confira abaixo algumas fotos da manifestação que uniu torcedores da Espanha, Holanda, Brasil, México, Argentina e Colômbia:

Ação da MullenLowe: contra a homofobia durante a Copa Ação da MullenLowe: contra a homofobia durante a Copa

Compartilhadas em boa parte do globo, as fotos conquistaram a internet e a mídia pela sua tática inteligente para driblar a homofobia. Para entender melhor toda a estratégia da campanha, confira abaixo o vídeo case:

