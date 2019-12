Campanha do Nubank deseja ano novo com “mais boletos pagos”

São Paulo – Mais um caso de que a metalinguagem continua em alta nas campanhas publicitárias: o Nubank, fintech brasileira que é a maior da América Latina, lança hoje um vídeo que critica os comerciais “genéricos” de fim de ano feitos por outros bancos.

Batizada de #ReinventeSuasMetas, a campanha começa com várias imagens que costumam aparecer nos anúncios de fim de ano: casais em uma praia, bichinhos fofinhos e mensagens como “corra atrás dos sonhos”, enquanto um narrador diz que não é esse o comercial que a empresa quer fazer.

Em seguida, o locutor destaca objetivos “reais” para o próximo ano, como pagar menos tarifas, não pegar filas em bancos, viajar mais, beber mais água e também deseja “menos grupos (de WhatsApp) que só te dão bom dia e mais boletos pagos”.

Além do vídeo, a campanha, feita internamente, trará dois filtros para usar nos Stories do Instagram: um que permite filmar suas metas para o ano novo e outro com frases engraçadinhas, como “receber salário ao invés de decepções” e “ter um relacionamento longo com o meu 13º”. Os filtros poderão ser obtidos nos perfis do Nubank e do Metas para 2020 a partir de amanhã.