Campanha da Uber quer mostrar o quanto o carro “pesa” na vida

São Paulo – Se você anda pensado em “aposentar” seu carro particular, mas ainda não tem certeza se será a escolha certa, uma nova ferramenta lançada nesta quinta-feira (16) pela empresa de transporte urbano por aplicativo Uber pode ajudá-lo a decidir.

Por meio de um teste disponível no site pesodoseucarro.com.br, é possível estimar o quanto pesa no orçamento e na “paz de espírito” manter um carro particular. A ideia da campanha é chamar atenção para alternativas de mobilidade nas cidades.

A metodologia considera diferentes variáveis, como o valor do carro, a distância percorrida diariamente, gastos com manutenção, seguro, IPVA e combustível, e até mesmo aspectos emocionais, como a preocupação em encontrar uma vaga ou ficar preso no trânsito.

Um morador da capital paulista, por exemplo, que usa o carro frequentemente fica em média 3 horas e 9 minutos no trânsito diariamente, o que dá mais de 47 dias por ano no anda-e-para.

Promoção um ano de Uber grátis

Quem acessar o site e finalizar o teste poderá se inscrever para concorrer a um ano de Uber grátis. O valor corresponde a R$ 14.600,00 de crédito para ser usado em viagens pelo aplicativo em qualquer cidade do Brasil.

Segundo a empresa, a promoção é válida para quem fizer o cálculo e andar de Uber pelo menos uma vez entre os dias 15 de agosto e 15 de setembro de 2018. O anúncio do vencedor será no dia 22 de setembro e os créditos poderão ser usados por até um ano depois da divulgação.