Campanha da Natura condena rótulos e promove “bactérias do bem”

São Paulo – Desde a manhã do último sábado (24), algumas inserções de seis segundos têm chamado a atenção de quem assiste TV e vídeos no Youtube. Nas imagens, 18 mulheres aparecem retirando um rótulo da pele com adjetivos como “inconstante”, “durona”, “agressiva”, “dramática”, “exagerada” e “sensível”.

O recado é claro e direto: pessoas não podem ser reduzidas a ideias preconcebidas e rótulos. Na maioria das vezes, as mulheres são o principal alvo desse comportamento, mas isso precisa mudar. É o que defende a nova campanha da Natura, que traz personalidades como Cléo Pires, Iza e Kyra Grace.

Sob o mote #SouMaisQueUmRótulo a campanha, criada pela agência Africa, chama a atenção para mulheres que são rotuladas a todo instante e de diferentes maneiras, algumas pela idade, personalidade, aparência ou atitude.

O movimento e o filme adiantam o lançamento da nova fórmula dos hidratantes da linha Tododia, que usa tecnologia prebiótica, uma tendência mundial na indústria da beleza, que promete movimentar 37,8 milhões de dólares até 2025, ante os 21 milhões de 2017, segundo a consultoria Hexa Research.

No dicionário da cosmética, os prebióticos são ingredientes que funcionam como alimentos para a pele, incentivando o desenvolvimento e a proliferação de bactérias boas. Por tabela, os prebióticos aumentam a resistência contra diversos agressores externos como microrganismos que podem causar doenças e reforçam a barreira cutânea aumentando a proteção contra as variações ambientais.

“Cada pele é composta por micro-organismos vivos que contribuem para a manutenção da saúde da pele, reforçando nossas defesas naturais, dando firmeza e resistência, melhorando a hidratação, a nutrição e sua estrutura. Cada pessoa possui uma assinatura da sua microbiota, assim como uma impressão digital, e ela pode mudar conforme as estações, o vestuário, a exposição do corpo, ou os hábitos de higiene”, explica ao site EXAME Claudia Pinheiro, diretora de marketing de Cuidados Pessoais da Natura.

O produto final, segundo a empresa, contém uma combinação de ingredientes naturais com prebiótico, manteiga de cacau e óleo de linhaça que, juntos, se adaptam às necessidades da pele. “A fórmula se adapta à necessidade de cada pele e preza pela saúde, indo além da hidratação, pois também nutre, protege e mantém o equilíbrio da microbiota da pele”, acrescenta a executiva.

Na Natura, a linha Chronos foi a primeira a utilizar a tecnologia prebiótica para o rosto. Com a linha Tododia, a empresa estende a tecnologia para o cuidado com o corpo. “Estamos ampliando o conceito atual de mercado sobre hidratação, que hoje é segmentado por fragrância e tipo de pele”, avalia Claudia.

Nesta terça, um novo filme passa a ser veiculado com explicações sobre a tecnologia e produto. Confira abaixo: