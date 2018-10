Campanha da Emirates destaca opções de entretenimento no voo

Nesta semana, a companhia aérea Emirates lança a campanha “Fly Better” (Voar Melhor). O filme, produzido por Michael Gracey, mostra a diversidade de opções de entretenimento da marca.

A ação será lançada no dia 1º de novembro. O anúncio leva espectadores para uma viagem, quando membros da tripulação se transformam em dançarinos de Hip Hop, representando a variedade de conteúdo do sistema da linha aérea.

A primeira aparição do projeto será revelada no autódromo de Meydan, em Dubai, no dia 1º de novembro. Em seguida, no dia 3 de novembro, em outdoors ao redor do campo, no jogo Arsernal x Liverpool.

No dia 11 de novembro, a empresa estreará o “Fly Better” na camisa do AC Milan, clube patrocinado pela marca que jogará contra a equipe de Cristiano Ronaldo nesta data.

Confira o vídeo abaixo:

*Este conteúdo foi publicado originalmente no AdNews.