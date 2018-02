Campanha com animação incrível denuncia relacionamento abusivo

Flávia Hill, do AdNews

Nem sempre é fácil reconhecer um relacionamento abusivo. Enquanto alguns comportamentos são vistos como “cuidado” ou “ciúme”, outros ideais ainda podem ficar no plano do psicológico, sem se mostrar muito em atitudes, o que, por sua vez, pode atrasar ou mesmo impossibilitar o reconhecimento de uma união do tipo.

Além de tudo, o assunto é tabu, difícil de ser aberto até mesmo para quem é próximo, o que dá uma nota mais pesada para quem o vive. Até mesmo a publicidade tem um pouco de dificuldade em achar tons assertivos para tratar do tema, já que o assunto merece seriedade. Mas quem disse que isso é sinônimo de campanhas quadradas, pesadas, com trilhas tristes?

A clássica clássica, “Walkin ‘on Sunshine” de Katrina and The Waves, foi o “fundo” escolhido pelo diretor da BBDO de Nova York, Guilherme Marcondes, para dar vida a este romance que vira a vida da adolescente protagonista rapidamente de cabeça para baixo e de forma mais rápida ainda se transforma em pesadelo.

A produção foi feita para a “Day One” uma organização sem fins lucrativos dedicada ao combate ao abuso sexual e ao apoio às vítimas. Tá difícil imaginar essa mistura toda? Você não precisa, confira a criação abaixo.

