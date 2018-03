Campanha coloca emoji de cocô gigante boiando no rio Pinheiros

A terça-feira, 06, amanheceu com algo diferente boiando no Rio Pinheiros. Bom, nem tão diferente assim..

Duas boias em formato de emoji de cocô foram colocadas nas águas poluídas. Os infláveis possuem 4x4m e foram produzidos com PVC, um material reciclável. O manifesto foi realizado pelo movimento #VoltaPinheiros.

O protesto é uma manifestação artística que busca mobilizar e engajar a população em prol da revitalização do rio. “Precisamos urgentemente colocar este assunto na pauta política. É inadmissível que continuemos convivendo com este comodismo e que os políticos não se manifestem. Todos os órgãos do governo com quem conversamos dizem que em 3 anos é possível que o rio esteja utilizável e sem cheiro, mas não há vontade política”, conta Marcelo Reis, idealizador do movimento.

O movimento também cobra dos órgãos responsáveis pela manutenção e revitalização do rio.

Existe também um abaixo-assinado lançado pelo movimento que busca 10 mil assinaturas para levar o documento ao Prefeito e ao Governador.

Emojis

No mês passado, o movimento enviou cerca de 50 kits para a Câmara Municipal de Vereadores, Prefeituras Regionais, Prefeitura Municipal de São Paulo e Governo do Estado, incluindo agentes da CPTM, SABESP, EMAE, o Governador Geraldo Alckmin e o Prefeito João Doria.

O kit continha uma mensagem destinada aos políticos, pedindo respostas sobre pontos que nunca foram esclarecidos e, de forma lúdica, uma almofada em formato de emoji de cocô complementava a mensagem: “Esta almofada é um confortável presente para quem consegue dormir com o Rio Pinheiros desse jeito.”

Após essa provocação, o movimento conseguiu se reunir com autoridades da Sabesp, da Emae, Prefeituras Regionais e Vereadores. O Prefeito e o Governador não se manifestaram e ou abriram um canal para diálogo.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.