EUA compra poderosa campanha antitabagismo da Irlanda

São Paulo – Uma campanha do governo para convencer as pessoas a pararem de fumar fez tanto sucesso na Irlanda que acabou cruzando fronteiras.

O comercial, tão eficiente e poderoso, foi comprado pelo estado de Nova York, nos EUA, que pretende veiculá-lo para os americanos.

Criado pelo BBDO Dublin para o HSE Quit Ireland, a campanha “I Will Survive” traz a famosa música de Gloria Gaynor cantada por pessoas que, na vida real, largaram o cigarro.

O vídeo do HSE Quit (Health Service Executive) comemora que, na Irlanda, agora existem mais ex-fumantes que fumantes.

A música, no novo contexto, ganha um sentido tão bom quanto no original: dessa vez, o “amor” que foi superado é o cigarro, não uma pessoa.

O vídeo foi comprado pelo Bureau of Tobacco Control do Departamento de Saúde do Estado de Nova York.

Segundo os criadores de “I Will Survive” na Irlanda, países europeus e a Austrália também já demonstraram interesse.

Assista: