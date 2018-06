Camisinha Prudence lança kit inusitado para a Copa do Mundo

Antenada com as ações especiais em embalagens que a Catuaba (relembre aqui) e a Coca-Cola (veja aqui) já fizeram, a Prudence também entra no ritmo da Copa do Mundo e lança o kit Prudence Fanáticos, que vem com diferentes embalagens de preservativos, além de canecas personalizadas e colecionáveis, que irão animar ainda mais as partidas.

Ao todo, são quatro canecas que foram produzidas com divertidas frases relacionadas ao período festivo: “se for beber, me chame”; “me pediram para tomar juízo, resolvi usar Prudence”; “não deixe para amanhã o prazer que pode sentir hoje”; e “quem usa Prudence vive mais: mais alegre, mais divertido, mais prazer, mais protegido”.

Além da caneca colecionável, o kit Prudence Fanáticos vem com as camisinhas: Caipirinha, o único preservativo bicolor, nas cores verde e amarelo, para representar o nosso país com sabor da bebida; Melão, que tem sabor, aroma e a cor da fruta para lembrar o amarelo da bandeira do Brasil; Ultra Sensível, para dar mais conforto ao casal; e Efeito Retardante, que tem um aditivo especial que ajuda o homem a ficar no controle e adiar a chegada do clímax.

A intenção da Prudence é enfatizar a importância do sexo seguro em uma época de muita curtição e ânimos à flor da pele, utilizando esse atrativo para a conscientizar os torcedores de maneira divertida.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.